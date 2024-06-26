В штаб-квартире НАТО отметили День ВС Азербайджана

110 Просмотров

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе отметили 30-летие партнерства Азербайджана с НАТО и 106-летие создания Вооруженных сил Азербайджана.

В мероприятии приняли участие специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заместитель председателя Военного комитета НАТО, высокопоставленные официальные лица Международного штаба альянса, Международного военного штаба, Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе (SHAPE), Агентства НАТО по обеспечению и закупкам, а также послы и военные представители стран-членов и партнеров НАТО, включая членов дипломатического корпуса.

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде отметил исторические заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии армии и строительстве партнерства с Альянсом.