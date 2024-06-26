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В Баку проходит шествие военнослужащих ВС Азербайджана (видео)

В Баку проходит шествие военнослужащих ВС Азербайджана (видео)

В Баку по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил проходит шествие военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Шествие пройдет по пяти маршрутам.

Дворец Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – киноцентр «Низами» – проспект Нефтяников – площадь «Азадлыг» – торговый центр AMAY;

Аллея шехидов – комплекс Flame Towers – станция метро «Ичеришехер» – крепостные ворота – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг «Азнефть» – памятник «Бахрам Гюр»;

Парк Газанфара Мусабекова – улица Абдуррагим бека Хаквердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Аллея шехидов;

Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» – улица Самеда Вургуна – Парк офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;

Памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджана – торговый центр 28 Mall.

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