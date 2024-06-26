Вооруженные силы Азербайджана с блеском разрушили все мифы о непобедимости армянской армии

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Сегодня – день блистательных Вооруженных Сил Азербайджана. Дата – выдающаяся! Неповторимая! А потому хотелось бы вспомнить некоторые вехи из недавней истории региона, однозначно приоткрывающие то, как же все-таки наши географические соседи были самоуверены. И с каким нескрываемым пренебрежением они относились ко всему азербайджанскому народу.

Но беспристрастная история свидетельствует о том, как доблестной, героической Азербайджанской Армии, ведомой президентом страны, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, удалось разбить в пух и прах хваленые армянские вооруженные силы, параллельно выкинув на свалку мировой истории массу армянских мифов.

По мнению автора, подойти к освещению этих моментов можно посредством знакомства читателя с имевшим место в регионе исключительно посредством цитат, без каких-либо комментариев к ним. По той причине, что всё и так будет видно четко, ясно, однозначно и объективно.

Приступим. 28 января 2006 года, в т. н. день армянской армии, тогдашний президент Армении Роберт Кочарян: «Вооруженные силы Армении с честью выполняют свою патриотическую миссию. Армянская армия – самая крепкая структура нашего государства».

28 января 2007 года. Роберт Кочарян: «Армянская армия по праву воспринимается как победоносная и освободительная армия. Ей верит и доверяет наш народ. С ней считаются и иностранные государства. Вооруженные силы Армении за эти годы постоянно усиливались, совершенствовались и модернизировались».

28 января 2010 года. Тогдашний министр обороны Армении Сейран Оганян: «Очень важными были осуществленные в 2009 году оборонные реформы, целью которых является создание соответствующей современным военным требованиям более гибкой и модернизированной системы обороны, способной эффективно осуществлять обеспечение военной безопасности Армении».

28 января 2010 года. Редакционная статья армянского издания «Новое время» (nv.am): «Главное – высокая мотивация армянского воина, осознание своего долга перед всем армянством. Именно это и позволило национальным вооруженным силам стать по-настоящему боеспособными. Мы уверены в надежности щита, прикрывающего страну».

В те же дни католикос всех армян Гарегин II в т. н. «пастырском послании»: «Возмужавшая армянская армия является гордостью нашего народа».

28 января 2012 года. Т. н. «президент» марионеточно-опереточной «нкр» Бако Саакян: «Мы гордимся, что у нас такая победоносная армия, храбрые и самоотверженные воины».

7 августа 2013 года. Сейран Оганян: «Наша армия – единственная победоносная армия в регионе».

28 января 2015 года. Гарегин II: «Укрепившаяся в героических битвах армянская армия является гордостью нашего народа».

28 января 2016 года. Сейран Оганян: «Наша армия победоносная, и она доказывает это каждый день – на границе, в арцахе, на линии соприкосновения, блестяще выполняя поставленные перед ней задачи».

В те же дни тогдашний президент Армении Серж Саргсян: «Мы – армяне, и будучи одной из древнейших наций Ближнего Востока и Передней Азии, имеем опыт тысячелетий. Вооруженные силы Армении стали теми первыми камнями, которые были заложены в фундамент нашего государственного строительства. Наша победоносная армия, выдержала экзамен войны, потому что и арцах, и Армения, и все армянство стали одной-единой нацией-армией. Вооруженные силы Армении осуществляют свою миссию, решают поставленные перед ними задачи. Вы это делаете с честью и на высоком профессиональном уровне. Мы доверяем вашей преданности, вашим профессиональным возможностям, вашему высокому боевому духу».

23 февраля 2018 года. Бако Саакян: «Мы гордимся силой духа и мощью наших храбрых воинов. Гордимся, что у нас есть состоявшаяся, закаленная в горниле войны, сильная и победоносная армия».

28 ноября 2020 года. Хирург Гайк Балаян (сын ненавистника всего азербайджанского и турецкого Зория Балаяна) в интервью «Московскому комсомольцу»: «Я вам честно скажу. Я был на Гадрутских высотах и сам все видел. И мне непонятно, как азербайджанцы смогли взять эти высоты. Но я не военный специалист. Наверно, эти азербайджанцы просто были хорошо подготовлены к таким горным операциям. Потому что, когда они брали Шушу, наша артиллерия очень хорошо по ним работала. Но все равно они прорывались. На место убитых вставали сотни, тысячи новых, и они никак не заканчивались».

16 августа 2021 года. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: «Целью Армении было навечно сохранить под оккупацией все захваченные земли. Полагаясь на своих иностранных покровителей, они делали это на протяжении 30 лет и хотели сохранить еще 300 лет. Они считали, что Азербайджан не будет освобождать свои земли военным путем. Считали, что кто-то нас остановит, что их покровители будут, как говорится, влиять на нас, оказывать давление.

Но они не знали, что азербайджанский народ живет одной целью – положить конец оккупации, изгнать врага с наших земель, чтобы мы вернулись на земли предков, и мы вернулись. Вернулись, уничтожив армянскую армию, разбив голову армянскому фашизму, наказав армянских палачей, отомстив за кровь наших шехидов. Вернулись, стоим сегодня здесь и будем стоять вечно!

Эта война одновременно означает полное уничтожение армянской мифологии. Армяне выдумали миф о том, что их армия «непобедима». Мы разрушили этот миф. Армянская армия была полностью уничтожена. Абсолютное большинство вооружений армянской армии уничтожено или взято в качестве трофеев и сейчас демонстрируется в Парке военных трофеев. Второй миф заключался в том, что армянский солдат «смелый» и может победить в любой войне. Мы разгромили и этот миф. Армянский солдат – дезертир и трус. В период войны в армянской армии было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира.

Очередной миф состоял в том, что азербайджанцы не будут сражаться за свои земли, они смирились с этим положением, и если на протяжении почти 30 лет не начали войну, то не начнут и после. Мы разрушили и этот миф. Мы показали, что никогда и не думали мириться с этим положением. Я во всех выступлениях говорил, что мы никогда не смиримся с этим положением, любой ценой освободим наши земли от оккупантов, и мы сделали это. Эта мифология тоже была разнесена в пух и прах.

Еще один миф был связан с их так называемыми «полководцами». Якобы в Армении есть такие выдающиеся генералы, полководцы, что они могут выполнить любую военную задачу. Мы увидели, что их генералы – воры, торгаши, продающие тушенку. Их полководцы тоже трусы и дезертиры. Ходжалинские палачи Кочарян, Саргсян, Оганян в период войны влезли в Карабах, находились там. Но когда они увидели, что победоносная Азербайджанская армия героически освобождает свои земли, то бежали и спрятались. Следует спросить у них, почему они оттуда вышли? Они были в Ханкенди, все трое. Почему убежали? Почему спрятались? Я говорил, еще раз говорю, снимите эти железки и выбросьте в мусорный ящик. Вы – дезертиры, трусы. Мы вас уничтожили. Бывший министр обороны, сыгравший одну из самых активных ролей в Ходжалинском геноциде, еле унес ноги из Шуши, спасся в последний момент. Они бежали как зайцы. Мы их уничтожили. Уничтожили их так называемых «героев», «героев» несуществующего «арцаха».

Они будут жить с этим клеймом вечно. Дезертиры, предатели, палачи, трусы – они могут вести войну только с безоружным населением. Мы победили варваров. Мы спасли регион от варваров, фашистов. Это никто никогда не должен забывать.

Один из армянских мифов был в том, что армяне якобы имеют древнюю историю, культуру и живут здесь среди «диких мусульман». Якобы они – очаг культуры на Кавказе, ее колыбель или последний оплот. Вот их культура. Смотрите на эти здания, раскопанные могилы, разрушенные мечети. Это сделали не какие-то инопланетяне, это сделали армяне, целенаправленно, как варвары, дикари, вандалы, по одному уносили кирпичи и камни и строили для себя хижины.

Вторая Карабахская война навсегда останется в истории как наша славная Победа. Карабах и Восточный Зангезур – это Азербайджан!»

А теперь улыбнемся. Да нет, не саркастически. А просто улыбнемся. Скажем так, снисходительно.

28 января 2024 года. Роберт Кочарян: «Надеюсь, армянская армия сможет выпрямить спину, вновь обрести былую славу и мощь».

Как говорится, не смешите наши тапочки…

С днем Вооруженных Сил Азербайджана. С прекрасным праздником!

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Теймур Атаев