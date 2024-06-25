Министр: Проводимая Азербайджаном операция была направлена лишь против армянских ВС

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Уважаемый господин президент в своих выступлениях неоднократно отмечал, что во время Отечественной войны одна из успешных операций Азербайджана была в Агдамском направлении. В окружение попало большое соединение вооруженных сил Армении – по нашим подсчетам, около 15-18 тысяч человек личного состава. Чтобы завершить эту операцию, мы собрали наши пушки, ракетные комплексы вокруг осажденных воинских формирований и приступили к мероприятиям по их обезвреживанию.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью «Азертадж» и АзТВ.

«Это было одной из причин, по которой Армения быстро подписала акт о капитуляции. Уважаемый господин президент проявил гуманность и позволил осажденным не быть уничтоженными. Поэтому осажденный контингент по трехстороннему соглашению должен был немедленно покинуть территорию Азербайджана. Но они этого не сделали, наоборот, прибегли к провокациям, начали укреплять свои позиции. Знаете, уважаемый господин президент в своих выступлениях отмечал, каковы были причины проведения антитеррористических операций. Во-первых, вы знаете, что они совершали провокации, проводили незаконные выборы. Армения официально поздравила их. Все это подготовило почву для проведения антитеррористической операции. Это первое. Во-вторых, вы спросили, кто был целью этой антитеррористической операции. Хочу особо отметить, что уважаемый господин президент постоянно отмечает, что сам прекрасно знает, что и когда делать. Когда господин президент собирал руководство всех силовых структур и давал поручения, он уделял особое внимание нескольким вопросам. В первую очередь, мне, естественно, была дана задача, касающаяся Армии, а именно – не наносить ударов по гражданским лицам, по гражданским объектам. Армия не входит ни в один населенный пункт. Армия действует только и исключительно против воинских формирований. Президент поставил задачи перед руководителями других ведомств – МВД, спецслужб, пограничных войск. Все эти задачи были даны правильно. Представители международных организаций приехали и все это увидели. При этом хочу сказать, что уважаемая первый вице-президент также уделяла очень пристальное внимание гуманитарным вопросам. До начала антитеррористической операции, то есть перед массированными ударами, армяне, проживающие в Карабахской экономической зоне, были предупреждены за час вперед, чтобы они держались подальше от военных объектов. Вот такой гуманизм проявил Азербайджан. Все это говорит о том, что проводимая Азербайджаном операция была направлена только против армянских вооруженных сил. Знаете, недавно они сами подтвердили, что воинские формирования, расположенные в Карабахской зоне, являлись структурами, находящимися в подчинении армянских вооруженных сил», – отметил он.

«Хочу затронуть еще один вопрос. После этой операции мы захватили большое количество трофеев – боеприпасов, техники, более 100 тысяч единиц стрелкового оружия. Что это значит? Это означает, что они создали здесь мобилизационные резервы. Согласно их плану, если бы здесь началась война, они подтянули бы сюда мобилизационные резервы Армении и использовали бы их. То есть все это мы знали и приняли меры. Должен сказать, что антитеррористическая операция была организована на очень высоком уровне, в частности, это касается планирования и взаимодействия личного состава. Все структуры – управленческие структуры, виды войск – настолько правильно понимали и профессионально выполняли свои обязанности, что везде говорят о том, что операция длилась лишь день. Я вам скажу, что вооруженные силы Армении были разгромлены в Карабахской экономической зоне в течение нескольких часов. По поручению уважаемого господина президента все эти операции были проанализированы. В ходе антитеррористической операции Азербайджанская армия продемонстрировала большой профессионализм. Даже ведущие государства мира, их военнослужащие, проявляют интерес и высказывают свое мнение. Мы гордимся своими солдатами, офицерами. Мы добились этой победы благодаря несгибаемой воле нашего Верховного главнокомандующего», – добавил министр.