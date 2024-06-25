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Главное Экономика

Оверчук: Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений

Оверчук: Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений

Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, Москва и Баку успешно сотрудничают по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» и другим проектам.

Оверчук указал, что Азербайджан позиционирует себя как «страна-транзистор», что крайне полезно для России с точки зрения экономического развития.

По его словам, политика Баку позволяет Москве развивать экспортные потоки и совершенствовать условия для их продвижения в направлении Глобального Юга.

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