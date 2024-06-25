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Трампу представили план по завершению войны в Украине

Трампу представили план по завершению войны в Украине

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план по завершению войны в Украине, предусматривающий, что Киев получит больше американского оружия только если вступит в переговоры, пишет Reuters.

Его подготовили бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц. Келлог заявил Reuters, что Вашингтон предупредит и Москву, что отказ от переговоров приведет к усилению военной поддержки Украины.

Согласно их предложению, мирные переговоры будут проводиться на основании «имеющейся линии фронта». Флейц заявил, что они передали свой план Трампу и тот «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить».

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