ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса |
Зеленский сменил командующего Объединёнными силами ВСУ |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине |
Eurasia Review: Турция и Азербайджан сломали доминирование России |
Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном |
Генсек ОДКБ допустил расширение альянса |
AZAL – лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ |
Меликов: Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы |
Главное Мир

Нетаньяху попал в коррупционный скандал

Нетаньяху попал в коррупционный скандал

Израильская государственная комиссия по расследованию дела о подводных лодках, в котором высокопоставленные чиновники обвиняются в получении взяток для продвижения сделки по покупке подводных лодок, в понедельник разослала предупреждения чиновникам, которые могут пострадать от расследования.

В их числе премьер-министр Нетаньяху, бывший министр обороны Яалон, бывший директор «Моссада» Коэн, бывший командующий ВМС страны Ротберг и бывший сотрудник Совета национальной безопасности Симхон.

Комиссия обвиняет Нетаньяху в нанесении ущерба государственной безопасности, глубоком и систематическом нарушении рабочих процессов, а также в нанесении ущерба международным отношениям и экономическим интересам Израиля.

Теги:
Из этой рубрики
Трамп подвергся в тюрьме пыткам
Мир

Трамп подвергся в тюрьме пыткам

2024/06/24, 23:19
Нетаньяху попал в коррупционный скандал
Мир

Нетаньяху попал в коррупционный скандал

2024/06/24, 22:53
Пентагон ответил на обвинения Москвы
Мир

Пентагон ответил на обвинения Москвы

2024/06/24, 22:40
В ДТП погиб сопровождавший Орбана немецкий мотоциклист
Мир

В ДТП погиб сопровождавший Орбана немецкий мотоциклист

2024/06/24, 21:56
Зеленский сменил командующего Объединёнными силами ВСУ
Мир

Зеленский сменил командующего Объединёнными силами ВСУ

2024/06/24, 21:34
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео)

2024/06/24, 21:07
В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине
Мир

В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине

2024/06/24, 20:36
Меликов: Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы
Мир

Меликов: Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы

2024/06/24, 18:14
Кобахидзе впервые отчитается о проделанной работе
Мир

Кобахидзе впервые отчитается о проделанной работе

2024/06/24, 18:00