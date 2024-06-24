Нетаньяху попал в коррупционный скандал

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Израильская государственная комиссия по расследованию дела о подводных лодках, в котором высокопоставленные чиновники обвиняются в получении взяток для продвижения сделки по покупке подводных лодок, в понедельник разослала предупреждения чиновникам, которые могут пострадать от расследования.

В их числе премьер-министр Нетаньяху, бывший министр обороны Яалон, бывший директор «Моссада» Коэн, бывший командующий ВМС страны Ротберг и бывший сотрудник Совета национальной безопасности Симхон.

Комиссия обвиняет Нетаньяху в нанесении ущерба государственной безопасности, глубоком и систематическом нарушении рабочих процессов, а также в нанесении ущерба международным отношениям и экономическим интересам Израиля.