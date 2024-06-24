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Eurasia Review: Турция и Азербайджан сломали доминирование России

Eurasia Review: Турция и Азербайджан сломали доминирование России

Организация тюркских государств, движущей силой которой являются Турция и Азербайджан, стала крупной оборонной и финансовой силой на всем Кавказе и в Центральной Азии. Об этом пишет Eurasia Review.

В обзоре аналитиков портала отмечается, что Турция и Азербайджан сломали доминирование России над тюркскими государствами. «Пока мощь России падает, военное сотрудничество тюркских государств растет», – говорится в сообщении портала.

По словам аналитиков, Турция, которая имеет как оружие НАТО, так и очень большой внутренний оборонный рынок, является основным выбором стран региона в этих областях в противовес России, чье вооружение и подготовка устарели. Отмечается, что в области обороны партнерство между Турцией и Азербайджаном предлагает странам пример успешной структуры безопасности в регионе.

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