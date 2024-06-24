Азербайджанская армия не промахнется

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26 июня Азербайджан будет отмечать свой важный государственный праздник — День Вооруженных сил. Праздник своей по-настоящему победоносной армии. И впервые – на всей территории страны, включая Шушу и Ханкенди, Кельбаджар и Агдере, Ходжавенд и Физули. Это праздник офицеров и рядовых, тех, кто проламывал армянскую оборону в Физули и штурмовал Шушу со стороны скал Дашалты, тех, кто с ювелирной точностью менее чем за 24 часа провел антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года, которая и положила конец сепаратистскому проекту в Карабахе.

И в эти дни надо вспомнить о той огромной работе, которая была проделана в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева в сфере военного строительства. Свою армию мы создавали не для парадов, а для освобождения собственных территорий. Для восстановления контроля над Карабахом — природной горной крепостью, где армянские оккупанты не один год создавали свои оборонительные рубежи. Эта работа включала множество аспектов. Для успешного армейского строительства надо было «насытить» военный бюджет, провести дипломатическую работу, закупить оружие, регулярно проводить учения, улучшать условия службы и социальные гарантии для военнослужащих. А еще нужно было то, что во все времена именовалось патриотическим воспитанием. И не для галочки. И в сентябре 2020 года, и в сентябре 2023 года, на войну шли молодые люди, которые никогда не видели Карабах. Это было то поколение, которому в планах армянских оккупантов предписывалось забыть о захваченных территориях. А они освобождали эти территории ценой собственной жизни.

Когда мы увидели первые результаты своего армейского строительства? В апреле 2016 года, после освобождения высоты Лелетепе, когда эксперты впервые с удивлением заговорили о том, что у армяно-азербайджанского конфликта появилось военное решение. Весной 2018 года, когда Азербайджан провел с гроссмейстерским профессионализмом Гызылгая-Гюннютскую операцию. Или в мае 2020 года, когда на учениях наши военнослужащие выстроились в «живые буквы»: «Жди нас, Шуша!»

Тогда в Ереване еще считали, что могут по этому поводу хихикать. И готовить «новую войну за новые территории», которая и началась с армянской провокации 27 сентября 2020 г. Но закончилось совсем не так, как планировали в Ереване. Блистательная победа Азербайджана оказалась шоком для очень многих. Этого никто не мог себе представить: Азербайджан, не имея над собой натовского «зонтика», не имея доступа к программам помощи Североатлантического альянса, своими силами создал профессиональную, современную, прекрасно вооруженную и очень мотивированную армию, которой оказалась по силам «невыполнимая миссия» — освобождение Карабаха.

Сегодня Азербайджан имеет все основания праздновать победу. Но расслабляться, почивать на лаврах и отменять боеготовность было бы слишком самонадеянно. И не только потому, что «хочешь мира — готовься к войне», как говорили еще во времена Древнего Рима. К сожалению, разгром армянских оккупантов в 44-дневной войне и в ходе антитеррористических рейдов сентября 2023 года ереванскую верхушку от реваншизма не излечил.

Конечно, того, что в армянском обществе будет присутствовать реваншизм, следовало ожидать. Но есть разница, идет ли речь просто о любителях легко рассуждать об «исторических правах» на земли соседних стран где-нибудь в шашлычной под коньяк или тутовку, или же о политике официальных структур. Перечислим навскидку: в Армении фактически сорвана конституционная реформа, которая должна была очистить армянскую конституцию от притязаний на азербайджанский Карабах. Ереван активно закупает за рубежом, прежде всего у Франции, наступательное оружие — САУ CEASAR. И самое главное, как минимум двусмысленные заявления делают официальные спикеры. Достаточно вспомнить провокационный «анонс» армянского МИДа с намеками, будто бы «что-то произойдет после ноября». Он очень уж напоминает заявление небезызвестного Давида Тонояна. В мае 2015 года, когда Азербайджан готовился принять первые Европейские игры, господин Тоноян, на тот момент замглавы Минобороны, глубокомысленно изрек: «Кто говорит, что созданный в 1994 году пояс безопасности при нынешнем уровне вооруженности Азербайджана достаточен для выполнения своей роли. Кто говорит, что сформированный вокруг «НКР» (кавычки наши — Minval) пояс безопасности достаточен для нас? Чья это оценка? По нашей оценке, в нынешних условиях уровня вооруженности Азербайджана его уже недостаточно. В Баку пройдут Олимпийские игры, армянские силы продемонстрируют свою сдержанность до их завершения…» В апреле 2016 года Армения устроила очередную вооруженную провокацию, но получила «по зубам».

В ноябре нынешнего года, если кто забыл, Азербайджан принимает COP29. И Армения опять прозрачно намекает: вот после ноября… Но что именно произойдет после ноября? Азербайджан не планировал и не планирует никаких территориальных захватов в Армении. Однако закупки Арменией французского наступательного оружия и стремительно растущая доля реваншизма в заявлении официального Еревана не позволяют исключать, что войну, как это было и раньше, снова начнет Армения, которой очень хочется попробовать в деле французские «стрелялки». У Франции свои хотелки — поиграть мускулами где-нибудь за рубежом, особенно после серии провалов и в Африке, и на Тихом океане, и даже в Украине, где громкие заявления Макрона в стиле «мы отправим войска в Украину» предсказуемо закончились пшиком: «петушиться» перед русским медведем не на словах, а на деле нынешний хозяин Елисейского дворца просто не рискнул. А Армения — дело другое. Здесь, как опрометчиво решили в Париже, «свободы рук» побольше, а риска ответки поменьше. А значит, не исключено, что французские военные инструкторы, советники и т. д. будут находиться на армянских командных пунктах. Учить «младшую сестричку» стрелять из САУ CEASAR.

Ну что же, в таком случае мы можем только посоветовать французским экспертам вспомнить, что произошло 14 октября 2020 года. В этот день Азербайджан нанес удар по ракетным пусковым установкам на территории Армении. Безнаказанно обстреливать мирные кварталы своих городов в Баку Еревану не позволили.

И на сей раз попытки стрелять по территории Азербайджана уже из французских «самоходок» дают нашей стране право и на ответный, и на упреждающий удар. Командные пункты и артиллерийские батареи, выдвинутые к границе на «угрожающее» расстояние, — это законная военная цель.

И не сомневайтесь: азербайджанская армия не промахнется.

Отдел политики Minval.az