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Не сбылась мечта коррупционера: вместо Карабаха – колония общего режима

Не сбылась мечта коррупционера: вместо Карабаха - колония общего режима

Завершился суд над экс-главой Исполнительной власти Шамкирского района Алимпашой Мамедовым, арестованным за коррупцию.

Приговор ему был зачитан на заседании Гянджинского суда по тяжким преступлениям.

Согласно приговору, Алимпаша Мамедов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате, получении взятки и отмывании денег и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Экс-глава проведет 11 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Отметим, что в своем последнем слове коррупционер попросил суд назначить ему мягкое наказание и освободить на определенных условиях. Свою просьбу он связал с возмещением причиненного по делу ущерба.

«Я сижу в тюрьме более 3 лет. Я работящий человек, мне трудно находиться в тюрьме. Самое главное, я хочу участвовать в строительных работах в Карабахе. Пожалуйста, отпустите меня, чтобы я мог принести пользу в восстановлении освобожденных территорий».

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