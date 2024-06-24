В Ханкенди проходит мероприятие в связи с открытием здания прокуратуры

В Ханкенди проходит торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию административного здания прокуратуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, руководящие лица Генпрокуратуры, депутаты, председатели НПО и представители общественности.
Кроме того, под руководством Генеральной прокуратуры проходит научно-практическая конференция на тему «Роль образования и правоохранительных мер в укреплении окружающей среды».