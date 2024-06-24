В Ханкенди проходит мероприятие в связи с открытием здания прокуратуры

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В Ханкенди проходит торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию административного здания прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В мероприятии принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, руководящие лица Генпрокуратуры, депутаты, председатели НПО и представители общественности.

Кроме того, под руководством Генеральной прокуратуры проходит научно-практическая конференция на тему «Роль образования и правоохранительных мер в укреплении окружающей среды».