Нетаньяху намекнул США, чтобы те поторопились с поставками оружия

77 Просмотров

Вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в Израиль после его сокращения четыре месяца назад необходимо «решить в ближайшем будущем». С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

«Около четырех месяцев назад произошло сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. Мы просили наших американских друзей ускорить поставки, делали это снова и снова, на самом высоком уровне, на всех уровнях, <…> получали различные объяснения, но не добились одного: в целом ситуация не изменилась. Надеюсь и верю, что этот вопрос будет решен в ближайшем будущем», – сказал Нетаньяху. Его высказывания на заседании распространила канцелярия премьера.

Нетаньяху пояснил, что в последние четыре месяца в плане поставок вооружений из США «некоторые позиции поступали время от времени, но боеприпасы в основном не поступали». «Спустя несколько месяцев, в течение которых в этой ситуации не было никаких изменений, я решил высказаться публично», – продолжил премьер, имея в виду видеообращение на английском языке 18 июня, в котором он назвал немыслимым решение США ограничить поставки оружия Израилю и потребовал снять эти ограничения. Вслед за этим Белый дом заявил, что США приостановили лишь одну поставку вооружений Израилю и не понимают заявлений Нетаньяху на этот счет.

«Мы сделали это (заявление от 18 июня), основываясь на многолетнем опыте и понимании того, что этот шаг жизненно важен для устранения препятствий [в поставках вооружений]. Я ожидал, что это повлечет за собой личные нападки на меня в Израиле и за рубежом, как это произошло, когда я выступил против ядерного соглашения с Ираном, как это произошло и происходит, когда я неоднократно выступал и выступаю против создания палестинского террористического государства, и как происходит сейчас, когда я выступаю против прекращения войны, пока ХАМАС остается на месте [в секторе Газа]», – добавил глава кабмина. Нетаньяху вновь подтвердил «готовность выдержать личные нападки». «Моя задача как премьер-министра Израиля состоит в том, чтобы сделать все, чтобы израильские бойцы получили необходимое им оружие», – резюмировал он.