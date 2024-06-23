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Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео)

Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселков Гобу и Мехдиабад в Абшеронском районе.

Согласно информации МЧС Азербайджана, к разминированию немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности на месте, в ходе осмотра места происшествия было обнаружено 83 снаряда калибра 7х62 мм, 62 снаряда калибра 5х45 мм, 17 ручных гранат Ф-1, а также 17 взрывчатых веществ УЗРКМ.

Боеприпасы были вывезены из района для нейтрализации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

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