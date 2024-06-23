Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео)

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На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселков Гобу и Мехдиабад в Абшеронском районе.

Согласно информации МЧС Азербайджана, к разминированию немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности на месте, в ходе осмотра места происшествия было обнаружено 83 снаряда калибра 7х62 мм, 62 снаряда калибра 5х45 мм, 17 ручных гранат Ф-1, а также 17 взрывчатых веществ УЗРКМ.

Боеприпасы были вывезены из района для нейтрализации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

