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Россия может ускорить применение ядерного оружия

Россия может ускорить применение ядерного оружия

Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину в случае роста угроз для принятия быстрого решения о применении ядерного оружия. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Всё будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», — объяснил парламентарий.

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