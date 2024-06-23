Россия может ускорить применение ядерного оружия

79 Просмотров

Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину в случае роста угроз для принятия быстрого решения о применении ядерного оружия. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Всё будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», — объяснил парламентарий.