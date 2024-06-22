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Главное Общество

МТСЗ передало под опеку семьям 20 детей

МТСЗ передало под опеку семьям 20 детей

В Азербайджане еще 20 детей переданы семьям-опекунам.

Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

В соответствии с законодательством между министерством и лицами, взявшими опеку над этими детьми, были подписаны договоры.

Среди переданных семьям-опекунам детей 5 мальчиков и 15 девочек.

10 детей будут проживать в семьях в городе Баку, а 10 – в регионах (Лянкяран – 2, Джалилабад –1, Агджабеди – 1, Билясувар – 1, Загатала – 1, Гянджа – 1, Гейчай – 1, Шамахы – 1, Хачмаз – 1).

Отметим, что семьи, принимающие детей на попечение, получают социальное пособие в размере 355 манатов на ребенка в возрасте до 6 лет (395 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), 375 манатов на ребенка в возрасте от 7 до 13 лет (415 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), 395 манатов на ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (435 манатов на ребенка с установленной инвалидностью), а также ежеквартальное пособие в размере 200 манатов на покупку сезонной одежды для детей.

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