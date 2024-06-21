Коррупционер Алимпаша Мамедов рвется восстанавливать Карабах

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Коррупционер и экс-глава ИВ рвется в Карабах

Завершается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова, передает Qafqazinfo.

На сегодняшнем заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям бывший глава ИВ произнес свое последнее слово.

В своих последних словах Алимпаша Мамедов, проработавший главой исполнительной власти 7 лет, попросил суд назначить ему мягкое наказание и освободить на определенных условиях. Свою просьбу он связал с возмещением причиненного по делу ущерба.

«Я сижу в тюрьме более 3 лет. Я работящий человек, мне трудно находиться в тюрьме. Самое главное, я хочу участвовать в строительных работах в Карабахе. Пожалуйста, отпустите меня, чтобы я мог принести пользу в восстановлении освобожденных территорий», – сказал А.Мамедов.

Напомним, что экс-глава исполнительной власти обвиняется в коррупционных преступлениях.