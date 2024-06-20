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В компанию Rheinmetall поступил рекордный заказ на выпуск снарядов

В компанию Rheinmetall поступил рекордный заказ на выпуск снарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 155-мм артиллерийские снаряды. Часть боеприпасов получит Украина, сообщила пресс-служба компании в четверг, 20 июня.

Указано, что контракт на общую сумму до 8,5 млрд евро подписали представители Бундесвера и Rheinmetall. Точное количество заказанных боеприпасов не называется, но судя по сумме контракта, речь может идти о нескольких миллионах снарядов.

«Поставки планируется начать в начале 2025 года. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок в Украину. В заказе также принимают участие страны-партнеры – Нидерланды, Эстония и Дания», – говорится в сообщении.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер назвал заказ «крупнейшим в новейшей истории компании».

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