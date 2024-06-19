Официальный курс российского рубля теперь рассчитывается в связке с юанем

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С 13 июня в России из-за блокирующих санкций США в отношении Московской биржи и ее структур (Национального расчетного центра и Национального клирингового центра) прекращены биржевые торги долларом США и евро, а также гонконгским долларом, сообщает РБК.

Официальный курс, основой для которого раньше были биржевые торги, Банк России теперь считает по новой методике — на основе данных банковских сделок с валютой и сведений с внебиржевых цифровых платформ. РБК разбирался, как новая реальность на валютном рынке повлияет на курс и операции с валютой.

До 12 июня 2024 года отследить актуальные курсы доллара и евро можно было на Московской бирже. Данные предоставлялись в реальном времени в рабочие дни. Начиная с 13 июня официальный курс доллара и евро доступен только на сайте Банка России. Он, как и раньше, публикуется раз в день. До 15:30 (по московскому времени) текущего дня ЦБ собирает данные, а в районе 17:00 (время московское) публикует информацию об официальном курсе американской и европейской валют на следующий день. Этот курс используется для официальных расчетов, например для налогов, пошлин, в рамках судебного делопроизводства, для статистики и т.д. У участников экономической деятельности нет обязанности заключать сделки только по официальному курсу.

Примерно оценить позиции рубля к иностранным валютам до публикации данных ЦБ можно тремя способами. Во-первых, через биржевой курс юаня. Он будет задавать траекторию для других валют, отмечал ранее регулятор. Экономисты объясняли, что, имея биржевой курс юаня к рублю, через кросс-курсы можно рассчитать курс российской валюты к другим, используя данные центральных банков — эмитентов этих валют. То есть чем крепче будет рубль к юаню на торгах, тем крепче он будет и к остальным валютам. Но это не означает, что купить доллар можно будет именно по этому кросс-курсу: конечная стоимость сделки будет зависеть от множества факторов, в частности от продавца и площадки, где будут проходить расчеты.

Во-вторых, ориентиром могут быть расчетные валютные инструменты на Мосбирже. Они показывают, каковы ожидания по курсу у участников рынка. Вечные фьючерсы на доллар и евро показывают, как рынок оценивает курс в моменте, а квартальные фьючерсы на американскую и европейскую валюты показывают ожидания рынка от курса в будущем.

В-третьих, индикативные курсы валют публикует портал Cbonds. Они рассчитываются на основе котировок российских банков для юридических лиц и безналичной конвертации для физических лиц.