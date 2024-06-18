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Эмин Агаларов посвятил новую песню Алене Гавриловой (видео)

Эмин Агаларов посвятил новую песню Алене Гавриловой (видео)

Вернувшись в семью, Эмин Агаларов стал чаще говорить о любви к Алене Гавриловой. Сегодня музыкант и вовсе представил композицию, которую посвятил супруге.

Эмин Агаларов опубликовал новую композицию, сообщает «Стархит». На обложку сингла артист поместил свадебный снимок. В кадре он нежно обнимает за талию супругу, облаченную в белое кружевное платье.

«Столько лет спустя, все обиды пустяк, / Просто без тебя мне не дышится никак./ Столько лет спустя вечная весна / Там, где ты и я, там, где ты и я. / Столько лет спустя я в твоих руках./ Просто без тебя все вокруг не так. / Столько лет спустя рядом ты и я, ты и я», — поет 44-летний Эмин.

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