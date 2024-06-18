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Умерла легенда кинематографа Анук Эме

Умерла легенда кинематографа Анук Эме

Французская актриса Анук Эме, сыгравшая Анну в фильме «Мужчина и женщина» (Un homme et une femme, 1966) режиссера Клода Лелуша, умерла на 93-м году жизни. Об этом со ссылкой на ее представителя сообщило агентство AFP.

По его данным, Эме, урожденная Николь Дрейфус, ушла из жизни утром во вторник. Причины ее смерти собеседник агентства не приводит.

Актриса начала работать в кино в 14 лет. В 1967 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в кинокартине «Мужчина и женщина», в этом же году стала лауреатом премии «Золотой глобус» в аналогичной категории. Анук Эме известна российскому зрителю также по культовым фильмам итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita, 1959) и «Восемь с половиной» (8 1/2, 1963).

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