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Армен Григорян предпочел отмолчаться на саммите по Украине

Армен Григорян предпочел отмолчаться на саммите по Украине

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался выступить на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, который прошел в Швейцарии, сообщает УНН.

Согласно информации, от выступлении отказалась также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время заседания  модератор пригласил выступить генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич,  однако она отказалась.

«Нет? Вы не хотите? Тогда перейдем дальше», – переспросил модератор.

После этого модератор собирался передать слово секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну, но он также отказался.

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