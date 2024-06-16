Армен Григорян предпочел отмолчаться на саммите по Украине

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался выступить на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, который прошел в Швейцарии, сообщает УНН.

Согласно информации, от выступлении отказалась также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время заседания модератор пригласил выступить генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, однако она отказалась.

«Нет? Вы не хотите? Тогда перейдем дальше», – переспросил модератор.

После этого модератор собирался передать слово секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну, но он также отказался.