8 человек пострадали в тяжелом ДТП в Евлахском районе

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В результате столкновения двух автомобилей в Евлахском районе пострадали восемь человек, включая детей. Инцидент произошел на участке дороги Халдан-Мингячевир, уточняет «Репорт».

Трое пострадавших детей, три женщины и двое мужчин были госпитализированы в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

Один из пострадавших помещен в хирургическое отделение с тяжелыми челюстно-лицевыми травмами, состояние остальных оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

По факту ведется расследование.