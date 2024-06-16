В Мингячевире на реке Кура в результате пожара на лодке пострадали 10 человек

57 Просмотров

В Мингячевире на реке Кура на лодке вспыхнул пожар.

В результате происшествия пострадали Камиля Ахмедова (1987 г.р.), Эмиль Ширинов (1982 г.р.), Назакят Оруджова (1990 г.р.), Гасан Ширинов (2011 г.р.), Афет Оруджова (2018 г.р.), А.Оруджов (2014 г.р.), Сахиль Магеррамов (2006 г.р.), Интигам Кямалов (1984 г.р.) и Эхтирам Кямалов (1982 г.р.).

Сообщается, что некоторые пострадавшие получили ожоги, часть из них – травмы различной степени тяжести и порезы.

Отмечается, что несчастный случай произошел в тот момент, когда лодка была пришвартована у берега. По словам очевидцев, в лодке произошел взрыв, в результате которого возник пожар.