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ФРГ, Британия и Франция критикуют Иран за ядерную программу

ФРГ, Британия и Франция критикуют Иран за ядерную программу

Германия, Франция и Великобритания в субботу, 15 июня, обнародовали совместное заявление с осуждением недавних шагов Ирана, направленных на дальнейшее расширение его ядерной программы.

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о намерении Тегерана установить дополнительные центрифуги для обогащения урана на объектах в Фордо и Натанзе.

«Иран предпринял дальнейшие шаги по ослаблению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), задействовав десятки дополнительных современных центрифуг на комплексе для обогащения урана в Натанзе и объявив, что установит еще тысячи центрифуг на объектах в Фордо и Натанзе, – говорится в совместном заявлении Лондона, Берлина и Парижа,  опубликованном на сайте МИД Соединенного Королевства, – Эти шаги приведут к дальнейшему увеличению запасов обогащенного урана и мощностей по обогащению, которые уже значительно превышают лимиты СВДП. Данное решение является дальнейшей эскалацией в связи с ядерной программой Ирана, которая несет в себе значительные риски распространения. Решение Ирана существенно увеличить производственные мощности на подземном объекте в Фордо вызывает особую озабоченность».

«Подобные шаги как реакция на принятие Советом управляющих МАГАТЭ резолюции, призывающей Иран к давно необходимому сотрудничеству по гарантиям, неприемлемы», – подчеркивают европейские дипломаты, – В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обязан полностью выполнять свое соглашение о гарантиях, действующее отдельно от СВДП».

«Мы остаемся привержены дипломатическому решению, не допускающему создание Ираном ядерного оружия», –  указали внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Великобритании.

5 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял подготовленную Германией, Францией и Великобританией резолюцию, призывающую Иран активизировать сотрудничество с организацией и отменить запрет на прием международных инспекторов.

«Данная резолюция стала ответом на продолжающийся отказ Ирана от добросовестного сотрудничества с МАГАТЭ для прояснения нерешенных вопросов, связанных с обнаружением на ряде иранских объектов незаявленных ядерных материалов. Иран несет юридическую обязанность по сотрудничеству с МАГАТЭ и учету всех ядерных материалов и ядерной деятельности, как предусмотрено соглашением о гарантиях, заключенным в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», – пояснил тогда МИД Франции.

20 стран проголосовали за эту резолюцию, две – Россия и Китай – против. Еще 12 стран воздержались. В Тегеране восприняли документ как направленный против Ирана.

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