Тедрос Гебрейесус: Наилучшим лекарством стал бы мир

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По меньшей мере 8 тыс. детей в возрасте до 5 лет в секторе Газа страдают от острого недоедания, написал в социальной сети X гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Значительная доля населения Газы подвержена катастрофическому голоду или схожим с нехваткой еды условиям. Более 8 тыс. детей в возрасте до 5 лет голодают или проходят лечение от острого недоедания, в том числе у 1,6 тыс. оно в тяжелой форме», – указал он.

«Наилучшим лекарством стал бы мир», – резюмировал глава ВОЗ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.