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Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта под Харьковом (видео)

Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта под Харьковом (видео)

Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев», передает ТАСС.

«Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – сказал глава государства.

«Понятно, что та глубина – там 10-15-17 км, – она не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу», – пояснил глава государства.

«Действовать нужно аккуратно, постепенно. Но если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, – мы тогда задумаемся, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты», – подчеркнул Путин.

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