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Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью Джейхуна Гусейнова

Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью Джейхуна Гусейнова

Продолжается следствие по уголовному делу о гибели военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана в Нахчыване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.2.12 УК (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами) по факту обнаружения спустя два дня тела военнослужащего Н-ской военной части министерства обороны Азербайджана, рядового Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу в районе населенного пункта Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, пропавшего при неизвестных обстоятельствах.

«По уголовному делу назначены судебно-медицинская, комплексная судебно-баллистическая, дактилоскопическая и трасологическая экспертизы, проведен осмотр места происшествия и тела, допрошены свидетели, а также проведены необходимые следственные действия с изъятием значимых по делу предметов в качестве вещественных доказательств.

Генеральная прокуратура Азербайджана выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего в связи с произошедшим и сообщает, что в соответствии с требованиями законодательства по уголовному делу будут приняты все необходимые меры и предоставлена дополнительная информация общественности», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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