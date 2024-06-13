Азербайджан стал вторым внешним рынком для АВТОВАЗа

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АВТОВАЗ отгрузил в Азербайджан 110 сборочных комплектов за первые 4 месяца года.

Сборочное производство LADA заработало в этой республике 29 марта этого года.

Выпуск машин АВТОВАЗа здесь стартовал с LADA Granta. По итогам же первых четырех месяцев этого года первое место по количеству отгруженных комплектов занимает LADA Niva Legend с долей почти в 40%. Далее идут LADA Niva Travel и Granta, отмечает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Сборочные комплекты составляют примерно половину экспорта АВТОВАЗа в Азербайджан по итогам первой трети нынешнего года. Модельный ряд готовых автомобилей состоит из Vesta, Granta и Niva. Общие же объемы поставок АВТОВАЗа в Азербайджан выросли в январе-апреле более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Азербайджан теперь является вторым по величине внешним рынком завода.