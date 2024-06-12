Столтенберг обещает, что военная помощь НАТО Киеву станет обязательной (видео)

85 Просмотров

Поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что поставки будут координировать структуры под руководством командующего объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

«Мы видели, что США полгода согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надёжными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, уже в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий альянса. По словам генсека, НАТО необходимо адаптировать ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях «опасной риторики» Москвы.

