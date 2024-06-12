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Столтенберг обещает, что военная помощь НАТО Киеву станет обязательной (видео)

Столтенберг обещает, что военная помощь НАТО Киеву станет обязательной (видео)

Поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что поставки будут координировать структуры под руководством командующего объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

«Мы видели, что США полгода согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надёжными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, уже в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий альянса. По словам генсека, НАТО необходимо адаптировать ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях «опасной риторики» Москвы.

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