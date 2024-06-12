Сели затопили подвалы жилых домов в селах Забух и Сус Лачинского района

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В результате проливных дождей в горных и предгорных районах, продолжавшихся несколько дней, пострадали жилые участки в селах Забух и Сус Лачинского района. Из-за осадков, выпавших выше нормы, селевые потоки из горного массива вокруг села заполнили подвалы некоторых домов.

Об этом говорится в совместной информации спецпредставительства президента Азербайджана в Лачинском районе и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В информации отмечено, что спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и представители соответствующих ведомств в настоящее время находятся в районе стихийного бедствия.

«Для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия принимаются необходимые меры в координированном порядке», – подчеркивается в информации.