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Хикмет Гаджиев обсудил перспективы партнерства между Азербайджаном и НАТО

Хикмет Гаджиев обсудил перспективы партнерства между Азербайджаном и НАТО

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обсудил перспективы партнерства между Азербайджаном и НАТО.

Представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде поделился публикацией в соцсети Х.

«Заседание Комитета по анализу военных программ НАТО+Азербайджан с участием помощника президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым только что завершилось. Хикмет Гаджиев провел продуктивную дискуссию с странами НАТО относительно текущего статуса и будущих перспектив партнерства между НАТО и Азербайджаном, важной роли Азербайджана в региональных связях и энергетической безопасности, процесса подготовки к COP29, повестки дня в области климата и зеленой солидарности, а также процесса нормализации отношений с Арменией и продвижения мирной повестки дня», – говорится в публикации.

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