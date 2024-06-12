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Решение Макрона о досрочных выборах вызвало шок и гнев в его партии

Решение Макрона о досрочных выборах вызвало шок и гнев в его партии

Соратники президента Франции Эммануэля Макрона по партии «Ренессанс» недовольны его решением об объявлении досрочных выборов.

Об этом пишет Bloomberg.

Подчеркивается, что логику решения президента многие его сопартийцы не поняли до сих пор.

«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве», — заявил депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

При этом информатор Bloomberg сообщил, что решение Макрона опротестовали премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, которые пытались отговорить французского лидера от такого шага.

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