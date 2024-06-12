Украина получит от Италии два пакета военной помощи

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Италия предоставит Украине два пакета помощи. Один из них предусматривает поставки вооружений, в том числе и системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом в ходе Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Чиновник согласился с мнением, что первоочередная стратегия восстановления Украины – это защита инфраструктуры и зданий при помощи системы ПВО.

«И потому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны Украины», – подчеркнул Таяни.

По словам главы МИД Италии, его страна готова оказывать Украине не только военную помощь, но и поддержку в других сферах.

«Есть и вторая новость. Новый пакет на 140 миллионов евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию. Это новое, последнее решение итальянского правительства», – рассказал министр.