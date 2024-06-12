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В России проиллюстрировали отношения Армении с США селфи волка с бараном (фото)

В России проиллюстрировали отношения Армении с США селфи волка с бараном (фото)

Конечно, самое первая и самая сильная эмоция на шашни армянского Генштаба с НАТО – это предательство!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя участие заместителя начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майора Артура Ерояна в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.

Коротченко при этом красочно проиллюстрировал отношения Вашингтона с Ереваном селфи волка с бараном.

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