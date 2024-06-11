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Анкара согласилась на закупку у США истребителей F-16 за $23 млрд

Анкара согласилась на закупку у США истребителей F-16 за $23 млрд

Турецкие власти подписали письмо о принятии предложения LOA (Letter of Acceptance), направленное им американской стороной, относительно закупки новых истребителей F-16 «блок-70/72» (Block-70/72) и комплектов модернизации уже имеющихся у нее аналогичных самолетов до наиболее современного стандарта за $23 млрд. Об этом 6 июня сообщили в Госдепартаменте США, назвав этот факт «серьезным шагом вперед» на пути к реализации сделки.

Проект предложения и разрешительные письма для осуществления соглашения по приобретению новых истребителей и модернизации старых Анкара получила от Вашингтона в феврале 2024 года. Саму сделку американские власти одобрили в январе.

О «важном шаге вперед» в сделке по закупке Анкарой истребителей F-16 6 июня также объявил посол США в Турции Джефф Флейк. Однако он не уточнил, о чем именно шла речь.

«Это хороший шаг для национальной безопасности США, Турции и сотрудничества в рамках НАТО. Спасибо за тяжелую работу», – написал дипломат в X, сопроводив свою запись фотографией со встречи с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером.

Всего Турция планирует закупить 40 истребителей F-16 «блок-70/72» в одноместном (F-16C) и двухместном (F-16D) исполнении, а также 79 комплектов оборудования, необходимого для модернизации и продления срока службы турецких самолетов F-16C/D «блок-40/50+». Сюда же входят запасные части, необходимое сервисное оборудование, программы обучения и технической поддержки и полный комплект вооружений классов «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».

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