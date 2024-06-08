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КНДР снова запустила шары с мусором на территорию Южной Кореи

КНДР снова запустила шары с мусором на территорию Южной Кореи

КНДР снова запустила шары, как предполагается, с мусором на территорию Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Помимо этого, на телефон корреспондента ТАСС пришло уведомление от властей Сеула. «Северная Корея снова запустила шары с мусором», – говорится в оповещении. 6 и 7 июня южнокорейские организации перебежчиков запустили в КНДР шары с пропагандистскими листовками.

10 мая активисты-перебежчики отправили в КНДР пропагандистские листовки. 28 мая и 1 июня КНДР запустила порядка тысячи воздушных шаров с мусором. 2 июня заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сказал, что народная демократическая республика временно прекращает отправку шаров, поскольку эта мера носила ответный характер. Замминистра обещал стократный ответ в случае продолжения «заброса мусора и макулатуры» с южнокорейской стороны.

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