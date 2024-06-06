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Украина потопила в Крыму российский буксир «Сатурн» (видео)

Украина потопила в Крыму российский буксир «Сатурн» (видео)

Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир «Сатурн» в Крыму 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 «Сатурн» или «Протей», – говорится в сообщении.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

«Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в Черноморской акватории», – отметили разведчики.

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