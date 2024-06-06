Euronews информирует своих читателей о крупных совместных проектах Баку и Абу-Даби |
Посол Евдокимов поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку русского языка |
В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах |
Путин пригрозил поставками дальнобойного оружия для ударов по союзникам Украины (видео) |
Путин указал на наращивание диверсификации связей между Баку и Москвой |
Погиб азербайджанский военнослужащий (фото) |
«Успешно, надежно и очень прагматично». Путин доволен развитием связей с Азербайджаном (видео) |
Путин: Дорога через Азербайджан может превратиться в очень хороший и востребованный коридор |
Шахбаз Шариф пообещал Ильхаму Алиеву всестороннюю поддержку Пакистана |
Главное Странности

Путин обвинил руководство Украины в нарушении Конституции страны

Путин обвинил руководство Украины в нарушении Конституции страны

Действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить» — это вызывает вопросы, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил: есть 103-я статья Конституции Украины, в которой прописано, что президент избирается только на пять лет. В 83-й статье сказано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента «там ничего не сказано», подчеркнул Путин, отметив, что при этом во время военного положения выборы президента не проводятся.

«Обо всём можно договориться, там полнота власти, если переходит к спикеру парламент, — было бы желание подписывать договор. С кем — мы-то найдём», — добавил Путин.

Теги:
Из этой рубрики
Путин обвинил руководство Украины в нарушении Конституции страны
Странности

Путин обвинил руководство Украины в нарушении Конституции страны

2024/06/06, 00:28
Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России
Странности

Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России

2024/06/06, 00:09
В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах
Странности

В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах

2024/06/05, 23:57
Россия заинтересована в нейтралитете Украины, заявил Путин
Странности

Россия заинтересована в нейтралитете Украины, заявил Путин

2024/06/05, 23:37
"Мы защищались". Путин отрицает нападение на Украину (видео)
Странности

«Мы защищались». Путин отрицает нападение на Украину (видео)

2024/06/05, 22:56
Србазан потерял чувство страха
Странности

Србазан потерял чувство страха

2024/06/05, 20:58
Выведите свой народ из тьмы мегафейков на свет божий, господин Пашинян! – статья Фуада Ахундова
Странности

Выведите свой народ из тьмы мегафейков на свет божий, господин Пашинян! – статья Фуада Ахундова

2024/06/05, 16:42
Ким Чен Ын отправил 600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи
Странности

Ким Чен Ын отправил 600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи

2024/06/05, 09:49
В канун Олимпиады из Парижа вышвырнули 12000 бомжей
Странности

В канун Олимпиады из Парижа вышвырнули 12000 бомжей

2024/06/04, 19:58