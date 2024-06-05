Ким Чен Ын отправил 600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи

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КНДР отправила в соседнюю Республику Корею еще не менее 600 воздушных шаров с различным мусором – от сигаретных бычков до пластиковой упаковки. Как сообщает The Guardian, после приземления сотрудники силовых структур начали собирать содержимое и проверять.

По данным местных военных, в воздухе появлялись примерно по 20-50 новых шаров в час.

Шары приземлялись в разных районах севера Кореи, в том числе в Сеуле.

КНДР начала отправлять шары с мусором на этой неделе, называя это искренним подарком и ответом на шары с пропагандистскими материалами, которые запускает Южная Корея. Сообщается, что всего с начала этой акции Пхеньяна приземлилось уже около 900 шаров с мусором.