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Сербия и Армения подпишут оборонное соглашение

Сербия и Армения подпишут оборонное соглашение

Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкович и атташе по вопросам обороны, подполковника Звездана Кричака, сообщает минобороны страны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области обороны. Достигнута договоренность о проведении работ по подписанию соглашения между правительствами Армении и Сербии о сотрудничестве в области обороны.

Обсуждены также проводимые в ВС Армении реформы и вопросы региональной безопасности.

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