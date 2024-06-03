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Именитый азербайджанский штангист получил 5 лет тюрьмы

Именитый азербайджанский штангист получил 5 лет тюрьмы

Вынесен приговор чемпиону Азербайджана по тяжелой атлетике, победителю ряда международных соревнований Умидвару Байрамлы (2001 г.р.).

Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР, уточняет “Qafqazinfo”. Согласно информации, У.Байрамлы был признан виновным в нанесении ножевого ранения своему знакомому. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям спортсмен был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Напомним, что 23 сентября 2023 года в поселке Говсан Сураханского района столицы между У.Байрамлы и его знакомым по имени Мирза возник конфликт из-за неисправности мобильного телефона, который ранее был продан первым второму. В ходе инцидента У.Байрамлы ударил ножом Мирзу в область живота. Пострадавший был госпитализирован.

Было установлено, что спортсмен был осужден в 2022 году за совершение кражи, однако не отбыл полностью свое наказание на момент совершения данного преступления. В суде У.Байрамлы утверждал, что нанес Мирзе ножевое ранение из-за нецензурных выражений, которые тот высказал в его адрес.

Отметим, что Умидвар Байрамлы является чемпионом Азербайджана по тяжелой атлетике. Он также завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы в Швеции.

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