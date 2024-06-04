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ВСУ бьют по врагу индийскими снарядами (фото)

ВСУ бьют по врагу индийскими снарядами (фото)

На вооружении ВСУ были замечены 125-мм танковые обломочно-фугасные боеприпасы индийского производства. Они представляют собой копию советских снарядов. Об этом пишет «Милитарный».

«Украинские танкисты получили на вооружение 125 мм танковые боеприпасы производства индийской компании Munitions India Limited. Они являются копией еще советских снарядов 3ОФ19, спроектированных в 1960-х годах», — говорится в сообщении.

На фото, наряду с индийскими боеприпасами, которые готовят к загрузке в танковую боеукладку, также лежат аналоги советского/украинского и пакистанского производства.

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