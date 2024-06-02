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Пентагон покупает книги о военной стратегии России

Пентагон покупает книги о военной стратегии России

Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии России западных авторов. Об этом говорится в заявлении на сайте госзакупок США.

Уточняется, что закупку предполагается совершить в интересах ВВС Соединённых Штатов для обучения.

Как сказано в материале, библиотеки планируют пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и английского автора Самэуля Рамани о конфликте в Украине.

Отмечается, что цена контракта для каждого издания — $600.

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