Обращение к водителям от Государственной дорожной полиции

262 Просмотров

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам движения в связи с нестабильной погодой.

Как известно, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Апшеронском полуострове с 1 до вечера 2 июня объявлено оранжевое предупреждение из-за ветреной погоды, тогда как в других регионах, наряду с ветром, местами пройдут дожди, в горных районах будет идти мокрый снег.

В связи с этим, дорожная полиция просит водителей снизить скорость, максимально соблюдать дистанцию, учесть, что в дождливую погоду дороги бывают скользкими, а также проконтролировать исправность стеклоочистителей и фар.