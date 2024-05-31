Белоусов предупредил Ереван

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Вызывают беспокойство планы Вашингтона и Брюсселя по вовлечению наших армянских партнеров в сферу своих интересов под предлогом укрепления безопасности и обороны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Как писал ранее Minval, Вашингтон направит консультантов в министерство обороны Армении по просьбе этих стран. Об этом сообщило издание Intelligence Online.

Идея, как пишет издание, состоит в том, чтобы «сделать их более совместимыми с американскими силами и отодвинуть их от российской модели».