Глава военной разведки Турции прибыл в Баку

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев, встретился с турецкой делегацией.

В ходе встречи в Генеральном штабе было отмечено удовлетворение текущим состоянием двустороннего военного сотрудничества между странами. Существенное значение придавалось таким встречам в контексте дальнейшего углубления взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся общих интересов обеих сторон.