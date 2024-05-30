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В Индии заявили, что Китай разместил истребители вблизи ее границ

В Индии заявили, что Китай разместил истребители вблизи ее границ

Спутниковые снимки свидетельствуют, что к спорной границе с Индией перебросил свои истребители-невидимки J-20 Китай, сообщает 30 мая Economic Times.

Газета отмечает, что на снимках видно шесть истребителей J-20, которые находятся на аэродроме двойного назначения в Шигадзе. Он находится на высоте в 3,8 км и является одним из самых высокогорных в мире.

На снимке также заметен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

«Появление этих самолетов в Шигадзе в Тибете означает, что они будут развернуты за пределами своих обычных районов боевых действий и в непосредственной близости от индийской границы», — отметила пресс-служба компании All Source Analysis, которая опубликовала снимки.

У Индии в регионе есть эскадрилья из 16 истребителей Rafale, которые находятся в штате Западная Бенгалия.

Газета отмечает, что раньше Китай уже перебрасывал в Тибет свои самолеты J-20. Они были замечены в префектуре Хотан в Синьцзяне в период с 2020 по 2023 годы.

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