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В Питере участник «СВО» хотел изнасиловать 71-летнюю женщину

В Питере участник «СВО» хотел изнасиловать 71-летнюю женщину

В Петербурге участника «СВО» из батальона «Шторм» обвинили в попытке изнасилования 71-летней сотрудницы госпиталя. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в хирургическом отделении 442-го военно-клинического госпиталя на Суворовском проспекте. Дежурный врач рассказала, что в ночь на 29 мая 37-летний пациент, у которого при себе был нож, напал на нее и попытался изнасиловать.

Медику удалось выбить из рук нападавшего нож. После этого мужчину связали ремнями. Пациент успел поцарапать оружием пожилую женщину, однако раны не глубокие и ее здоровью ничего не угрожает.

Врач написала заявление в правоохранительные органы, подозреваемого задержали.

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