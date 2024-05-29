Азербайджан и Иран поделили Араз (фото)

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В Тебризе состоялась 53-я встреча постоянно действующей Совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

На заседании азербайджанская сторона была представлена сопредседателем азербайджано-иранской совместной комиссии, представителем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Закиром Гулиевым.

В составе азербайджанской делегации на встрече приняли участие представители Агентства, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и соответствующих структур Нахчыванской АР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, определен режим работы Аразского водохранилища, водораспределение между двумя странами, подготовлены соответствующие графики распределения и подписан протокол по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.