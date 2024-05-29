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Йоав Галант встретился с Никки Хейли, пожелавшей Израилю добить палестинцев

Йоав Галант встретился с Никки Хейли, пожелавшей Израилю добить палестинцев

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что обсудил с бывшей участницей президентской гонки в США Никки Хейли важность крепких связей между Израилем и Вашингтоном перед угрозой общих врагов во главе с Ираном.

«Я провел содержательную беседу с Хейли о важности прочных связей между США и Израилем перед лицом наших общих врагов во главе с Ираном. [Палестинская радикальная организация] ХАМАС и [ливанское шиитское движение] «Хезболлах» не только атакуют Израиль, они нападают на наши (Израиля и США) общие ценности и образ жизни», – написал Галант в X.

Ранее Никки Хейли посетила северную границу Израиля и подписала снаряд:

«Добейте их. Америка♥️Израиль».

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